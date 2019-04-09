Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании V Международного арктического форума "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ, сообщает РИА Новости.

- Блестящая шведская сборная по хоккею, она, конечно, радует и своих болельщиков, и наших, - сказал Путин. - И объединяет, кстати говоря, спорт объединяет наши страны в гуманитарном плане. Было бы хорошо, господин премьер-министр, если бы один из ваших клубов принял бы участие в играх Континентальной хоккейной лиги. Но это так, вне рамок нашего сегодняшнего обсуждения.

Напомним, КХЛ объединяет клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Действующим обладателем главного трофея лиги - Кубка Гагарина является казанский "Ак Барс".

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