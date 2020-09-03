Заслуженный тренер России Владимир Плющев в беседе с «СЭ» прокомментировал отмену матча минского «Динамо» с «Йокеритом». Как сообщают финские СМИ, первоначальное решение «Джокеров» сыграть в Белоруссии вызвало резкую критику из-за политической ситуации в стране.

— В регламенте КХЛ есть пункт, когда команда совершенно не по объективным причинам не проводит домашний матч или выездной, — заявил Плющев «СЭ». — Точно не помню, какие предусмотрены репрессии за это. Но, думаю, никто ничего придумывать не будет. Наказание будет в соответствии с регламентом. Путать спорт и политику не стоит. Зачем тогда вообще участвовать в первенстве? (Михаил Скрыль)

Что грозит «Йокериту» за отказ ехать в Минск на матч против «Динамо»