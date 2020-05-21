Прошло слушание по апелляции Лехтеря. Игрока признали виновным в приобретении наркотиков

Суд финского города Турку заслушал апелляцию по делу, по которому проходит нападающий «Спартака» Йори Лехтеря, сообщает Iltalehti. В марте 2019 года финн получил четыре месяца условно за покупку кокаина. Также хоккеисту был назначен испытательный срок до 31 октября 2021 года.

Лехтеря летом 2018 года приобрел, по разным сведениям, от шести до восьми граммов кокаина. Также спортсмен подозревался в торговле наркотиками. По данным финских правоохранительных органов, группа лиц распространяла партию кокаина в Тампере с января 2017 года. В числе подозреваемых значились 23 человека, среди которых был и Лехтеря.

Хоккеист подал апелляцию на вердикт суда. Он не признает себя виновным. Однако окончательное решение по его делу будет принято после того, как завершится суд над другими фигурантами дела.