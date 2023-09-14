Прохоркин раскритиковал «Амур» за стиль игры в матче с «Сибирью»

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Что касается атакующего хоккея, в который хочет играть «Сибирь», то посмотрите, как играет «Амур» — по схеме 0-5. Просто в откат! «Автомобилист» забросил пару шайб и встал в средней зоне, играли в откат. Сложно играть в атакующий хоккей, когда соперник встал, и ему больше ничего не нужно. Да и с «Барысом» в целом тоже самое, отсюда и 0:0: мы забрасываем, а они выбрасывают.

Приедет команда, которая более-менее хочет играть в хоккей, тогда и у нас будут развязаны руки. Лед был неважный в первой игре, но сейчас все немного лучше, шайба намного меньше скачет. Все пройдет, все притремся друг к другу и к этому быстрому хоккею. В прошлом сезоне была другая команда, которая 0-5 закрывалась как «Амур». Нужно перестроиться на то, что приняли и побежали вперед. Мы очко, скорее, потеряли. «Амур» встал во втором периоде и просто отбрасывался, а мы атаковали, у нас было большинство», — цитирует пресс-служба КХЛ Прохоркина.

«Амур» поднялся на пятое место в таблице Восточной конференции с 6 очками в 6 матчах, «Сибирь» идет на седьмой строчке с 5 очками в 5 играх.