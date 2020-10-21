Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура», который завершился разгромом казанцев со счетом 1:7.

«Что тут скажешь. Очень слабо сыграли во всех линиях, сегодня все, что называется, перекурили, — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ. — Будем думать, искать причины того, что произошло. У нас было много моментов, но бывают такие игры... Мы призывали ребят стоять на линии броска, блокировать выстрелы соперника. Сегодня это было крайне важно сделать, но не получилось.

Увы, никто сегодня не завел команду. При 1:7 можно говорить все, что угодно. Вы пишете, что тренер контроль потерял, то проблемы с иностранцами. Надо забивать, мы много времени провели в атаке».