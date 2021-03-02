Президент КХЛ подвел итоги регулярного чемпионата

Президент КХЛ Алексей Морозов в день старта борьбы за Кубок Гагарина подвел итоги регулярного чемпионата.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить все 23 клуба, участвовавших в сезоне-2020/2021, за то, что мы совместными усилиями смогли провести этот регулярный чемпионат. Первая часть сезона была непростой, но все вместе мы справились с трудностями и прошли этот путь. Этот год многому нас научил, особенно с точки зрения медицины — мы разработали Положение о COVID-19, которому все следовали в своей работе. В этом сезоне большое число молодых ребят получили свой шанс в КХЛ, и многие им воспользовались, закрепившись в основных составах — они били рекорды и сделали этот сезон самым молодым в истории лиги», — цитирует Морозова сайт КХЛ.