Президент КХЛ объяснил, почему клубы не участвуют в Лиге чемпионов

Президент КХЛ Алексей Медведев в интервью «Известиям» отметил, что участие клубов в Лиге чемпионов негативно скажется на чемпионате. У лиги есть квота на 2-4 команды.

— Есть ли вероятность, что КХЛ будет участвовать в Лиге чемпионов?

— От России может участвовать 2-4 команды, но из-за них будет ломаться весь чемпионат. Ведь и сейчас есть паузы на Евротуры, и нужно останавливаться под Лигу чемпионов, будет меньше игр в сезоне. Мне нравился формат Кубка чемпионов — быстрый турнир, на котором выявляют лучшего. В нынешней Лиге чемпионов финал в феврале, когда у нас плей-офф, то есть топовые клубы будут более уставшими. Мы стараемся уравнять конкуренцию за счет потолка зарплат (900 млн рублей), а так все будет не по-спортивному.

— Может, вы уменьшите паузу на Евротур, чтобы вызывали игрока не более чем на два этапа, или сократите срок подготовки сборной к чемпионату мира?

— В этом году будет 20 дней, потому что чемпионат мира перенесли на более поздний срок. Все контракты подписаны до 30 апреля, поэтому сейчас ничего не поделать. В прошлом году было восемь дней. По поводу евротуров и ограничения по вызову: из одного клуба могут вызвать двух финнов, шведов или чехов и двух россиян. Два звена разбиты. А как без них играть с принципиальным соперником? Есть положение ИИХФ, по которому наши клубы обязаны отпустить игроков в сборные за два дня до первого матча Евротура. Мы будем обсуждать разные варианты с Рене Фазелем, который сейчас здесь.