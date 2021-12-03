Президент КХЛ Морозов: «Неприятно, что Зарипов не сыграет в Дубае»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о проведении вынесенного матча «Авангард» — «Ак Барс» в рамках KHL WORLD GAMES в Дубае.

— Мы рады, что проект KHL WORLD GAMES возвращается. Рады, что «Авангард» согласился провести свой домашний матч в Эмиратах. Это стратегически важно для развития хоккея — хотим познакомить с ним болельщиков в Дубае. Это перспективный регион, который может развиваться в сторону хоккею. Здесь комфортная есть арена. Да, здесь были проблемы со льдом — полностью он был готов только вчера. Но мы подключили многие международные компании — сейчас все готово к проведению матча.

Участие команды КХЛ из Дубая зависит от того, как пройдет сегодняшний матч, понравится ли он, здешней публике. Но в любом случае клуб должен соответствовать регламенту КХЛ. Здесь еще 10 дней назад не было льда. Даже ледозаливочных машин не было — пришлось везти их из другого места.

Неприятно, что Данис Зарипов не сыграет сегодня. Он был лицом «Ак Барса» на рекламных плакатах шоу. Но мы не можем диктовать «Ак Барсу» свои условия. Это может решать только тренер.