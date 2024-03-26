«Нефтехимик» продлил контракты с Загидулиным и Соколовым на один год, с Ковалевым — на два года

«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с тремя игроками.

С вратарем Артемом Загидулиным и нападающим Дмитрием Соколовым подписаны соглашения на один год. С защитником Иванов Ковалевым клуб из Нижнекамска продлил контракт на два года.

28-летний Загидулин провел за «Нефтехимик» 4 матча с процентов сейвов 92,2. 25-летний Соколов провел за клуб 44 игры и набрал 24 (16+8) очка. 25-летний Ковалев в этом сезоне сделал 1 голевой пас в 22 играх за «Нефтехимик».