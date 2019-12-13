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Председатель совета директоров «Авангарда» встретился с Фазелем

16:28
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель провели рабочую встречу в Москве в рамках Международного хоккейного форума, сообщает официальный сайт омичей.

В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы подготовки к молодежному чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, ход строительства новой «Арены Омск», а также открытие хоккейной академии «Авангард».

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37254/

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