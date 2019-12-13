Председатель совета директоров «Авангарда» встретился с Фазелем

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель провели рабочую встречу в Москве в рамках Международного хоккейного форума, сообщает официальный сайт омичей.

В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы подготовки к молодежному чемпионату мира 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске, ход строительства новой «Арены Омск», а также открытие хоккейной академии «Авангард».

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель провели рабочую встречу в Москве в рамках четвертого Международного хоккейного форума «World Hockey Forum» (WHF). pic.twitter.com/ZlvQhNRv4v — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 13, 2019

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