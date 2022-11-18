Александр Крылов: «Мне надоело, что каждый год мы меняем команду почти на сто процентов»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал утверждение Рашида Хабибулина генеральным менеджером команды.

«Первая и главная задача, которую мы обсуждали с Рашидом перед его назначением, это формирование состава на следующий сезон. Мне надоело, что каждый год мы меняем команду почти на сто процентов, как по профилю игроков, так и по тактике, которая возможна для исполнения при наличии этих игроков. Я хотел бы заранее это сделать, а потом уже все остальное», — приводит слова Крылова пресс-служба клуба.

В понедельник, 14 ноября, Алексей Волков покинул пост генерального менеджера омичей. Специалист расторг контракт с «ястребами» по собственной инициативе.