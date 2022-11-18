Александр Крылов списал на эмоции уход Алексея Волкова с поста генерального менеджера «Авангарда»
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал уход Алексея Волкова с поста генерального менеджера команды.
«Я считаю, что это чисто эмоциональное решение, я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае к любому решению надо относиться с уважением. Но сама форма... Его интервью, которое было опубликовано до того, как было объявлено официально, оно позволяет мне сделать вывод, что это все-таки эмоции.
Откровенно вам говорю, что я не вмешивался в работу по формировании состава, пока работал Волков, только помогал там, где у него не получалось решить вопрос самому, например, в случае с Ткачевым. Но то, что творилось последние месяцы, — словно не было уже никакого контроля. В том числе в том, что касается вратарской линии, и это был первый раз, когда я серьезно вмешался. Думаю, на этом можно закрыть тему», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.
В понедельник, 14 ноября, 42-летний специалист расторг контракт с «ястребами» по собственной инициативе.
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