Александр Крылов списал на эмоции уход Алексея Волкова с поста генерального менеджера «Авангарда»

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов прокомментировал уход Алексея Волкова с поста генерального менеджера команды.

«Я считаю, что это чисто эмоциональное решение, я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае к любому решению надо относиться с уважением. Но сама форма... Его интервью, которое было опубликовано до того, как было объявлено официально, оно позволяет мне сделать вывод, что это все-таки эмоции.

Откровенно вам говорю, что я не вмешивался в работу по формировании состава, пока работал Волков, только помогал там, где у него не получалось решить вопрос самому, например, в случае с Ткачевым. Но то, что творилось последние месяцы, — словно не было уже никакого контроля. В том числе в том, что касается вратарской линии, и это был первый раз, когда я серьезно вмешался. Думаю, на этом можно закрыть тему», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.

В понедельник, 14 ноября, 42-летний специалист расторг контракт с «ястребами» по собственной инициативе.