«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Даниилом Тарасовым

Как ранее сообщал «СЭ», «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Даниилом Тарасовым.

31-летний нападающий покидает казанский клуб — контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

«Ак Барс» благодарит игрока за совместную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — говорится в заявлении на сайте клуба.

Тарасов выступал за «барсов» с 2021-го года. Форвард провел 57 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков при показателе полезности «-9».