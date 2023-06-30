Потайчук оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака»
Экс-тренер СКА, «Спартака» и «Нефтехимика» Андрей Потайчук оценил летнюю трансферную кампанию красно-белых.
«Спартак» этим летом очень активен. И это при том, что рынок не такой богатый. Приходят игроки, которые явно усилят красно-белых. Хорошо нам знакомый Михал Чайковский. Словак давно играет в Континентальной хоккейной лиге и ему не нужно время на адаптацию. Он отлично играет в обороне и в атаке. Рад за Павла Порядина. Я его в Нижнекамске на руках держал. Каждый год прогрессирует и может стать лидером «Спартака» в свой первый сезон. У него все данные есть. В прошлом году провел свой лучший сезон. Сможет ли он выбить 50 очков? Думаю, да. Атака приличная в «Спартаке»: Голдобин пришел, остался Хохлачев. Еще Бурмистров пришел, он тоже может показать свой потенциал. Единственный вопрос возникает к голкиперу. Андрей Кареев не совсем уверено выступал в «Салавате», но, возможно, в «Спартаке» раскроется. Тренерский штаб сильный. В этом сезоне с Жамновым они будут больше играть в атаку, тем более, что болельщики «Спартака» всегда гонят команду вперед», — приводит слова Потайчука Legalbet.
В сезоне-2022/23 Павел Порядин набрал 37 (22+15) очков в 67 матчах за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 4 (2+2) очка в 6 играх Кубка Гагарина.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3