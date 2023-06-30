«Спартак» подписал новые контракты с Ивановым и Сусуевым
«Спартак» заключил новые контракты с защитником Даниилом Ивановым и нападающим Никитой Сусуевым сроком на четыре года.
В минувшем сезоне 19-летний Иванов стал лучшим защитником-снайпером Кубка Петрова и чемпионом ВХЛ, набрав 24 (13+11) очка в 56 матчах за «Химик». Также Даниил набрал 20 (3+17) очков в 24 играх за молодежку красно-белых и провел дебютный матч за «Спартак» в КХЛ.
18-летний Сусуев успешно дебютировал в системе «Спартака», набрав 34 (13+21) очка в 45 матчах за молодежку красно-белых и стал самым юным автором гола за «Спартак» в КХЛ, сделав дубль в ворота «Трактора» в возрасте 17 лет и 294 дней.
На взрослом уровне Никита провел восемь матчей (2+0) за основу «Спартака» и четыре игры (0+1) за «Химик» в ВХЛ, а также был выбран клубом «Сент-Луисом» в седьмом раунде драфта НХЛ, под 202 номером.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
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ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3