«После смерти Черепанова пошли проверки и нас перевели на казарменный режим». Волгин рассказал о службе в армии

Защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин в интервью клубному сайту рассказал о своем опыте службы в армии.

— Кто был тренером, когда ты в начинал играть в «Ладе»?

— Петр Воробьев. Он в то время то приходил, то уходил. В Тольятти начались проблемы с деньгами, а Петр Ильич был очень востребованным специалистом, всегда давал результат. Потому он уходил и в «Атлант», и в «Локомотив».

У Воробьева была четко выстроенная хоккейная вертикаль, система. Она хорошо работала. Перспективные ребята после школы «Лады» направлялись «Ладу-2». Год они там играли. Затем, кто ему нужен был, отправлялся в армию — в команду Высшей лиги ЦСК ВВС. Так я оказался дома — в стане «летчиков».

— Каково было играть дома?

— Можно сказать, сбылась мечта. А выпендрежа-то сколько было! Столько девчачьих взглядов с трибуны ловили. Кайф! Плюс, ты у себя дома. Рядом родные, близкие. Но скоро лафа закончилась. Нас отправили в роту служить.

— Прямо в армии служил?

— Да. После того, как нападающий «Авангарда» Алексей Черепанов во время игры скончался, пошли проверки и нас перевели на казарменный режим. Оттуда за нами присылали микроавтобус, и мы после утренней зарядки, уборки территории, садились в него и ехали на игру. После игры одевали опять военную форму и ехали обратно в часть.

— А чем в части занимались?

— Плинтуса в казарме шкурили и плац подметали. Больше нечем было заняться. У нас же спортивная рота была — ни оружия, ни техники никакой.