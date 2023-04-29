Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика»

Нападающий Павел Порядин принял квалификационное предложение «Нефтехимика», сообщает пресс-служба КХЛ.

Контракт 26-летнего игрока с клубом из Нижнекамска действует до 30 апреля этого года. «Нефтехимик» получил приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом.

В сезоне-2022/23 Порядин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика». Он принял участие в 73 матчах и набрал 41 (24+17) очко при показателе полезности «+5».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» может обменять Хохлачева на Порядина в трехстороннем обмене с «Нефтехимиком» и «Автомобилистом».