«Спартак» может обменять Хохлачева на Порядина в трехстороннем обмене с «Нефтехимиком» и «Автомобилистом»

По информации «СЭ», в ближайшее время может произойти трехсторонний обмен с участием «Спартака», «Нефтехимика» и «Автомобилиста».

В результате обмена Александр Хохлачев продолжит карьеру в Екатеринбурге, а Павел Порядин перейдет в «Спартак».

В сезоне-2022/23 Хохлачев набрал 55 (19+36) очков в 65 матчах за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ. У Порядина 37 (22+15) очков в 67 играх за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате и 4 (2+2) очка в 6 встречах плей-офф.