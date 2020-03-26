Популярный скульптор сделал фигуру Умарка на кончике карандаша

Российский скульптор-миниатюрист Салават Фидаи сделал фигуру форварда «Салавата Юлаева» Линуса Умарка на стержне карандаша.

Ранее шведский форвард заявил, что покидает клуб. Он выступал за «Салават» с 2015 года и стал лучшим бомбардиром команды в истории.

— Величайший игрок Линус Умарк, — подписано видео в Instagram.

Салават Фидаи родился в Башкирии. Он известен своими микрофигурами на стержне карандаша. Он изготавливал фигуры Владимира Путина, Дональда Трампа, героев «Звездных войн», «Игры престолов» и других персонажей фильмов и сериалов. В Instagram на Фидаи подписано 788 тысяч человек.