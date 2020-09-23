«Полтора миллиона рублей или до восьми лет тюрьмы». Адвокат объяснил, что грозит хоккеистам за взятку для «откоса» от армии

Представитель Московской коллегии адвокатов «Юридическая фирма «ЮСТ» Игорь Пастухов объяснил, что грозит менеджеру «Металлурга» Виктору Сухову и хоккеистам — Алексею Береглазову, Павлу Варфоломееву, Александру Игошеву и Григорию Дронову, если подтвердятся подозрения Следственного комитета. Напомним, что игроки подозреваются в даче взятки за незаконное освобождение от армейской службы. Посредником в сделке выступил Сухов.

— Если взятка за каждого игрока составила 100 тысяч рублей, такая сумма считается значительной, — отметил Игорь Пастухов. — Каждый случай стоит рассматривать отдельно, и решение по каждому должно быть индивидуальным. Группу лиц по предварительному сговору принято рассматривать, когда несколько человек просят одно решение. А здесь четыре человека просили разные решения через посредника. То есть четыре дачи взятки.

Это регламентируется частью 3 статьи 291 УК РФ, и наказание хоккеистам последует достаточно существенное. Начинается, правда, со штрафа до 1,5 миллиона рублей. Либо лишение свободы до восьми лет. На мой взгляд, данную ситуацию неправильно классифицировать как предварительный сговор группы лиц, но, к сожалению, следователь может расценить иначе.

У посредника самостоятельное наказание по статье 291.1 УК РФ. Если он непосредственно участвовал в передачи взятки, ему может грозить лишение свободы от 3 до 7 лет со штрафом в 30-кратном размере взятки или без такового. (Михаил Скрыль)