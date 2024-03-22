Полиция Майами рассказала о ходе расследования смерти тренера «Салавата Юлаева» Кольцова

Следователи не нашли признаков насильственного характера в смерти тренера уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

Экс-хоккеист скончался 18 марта в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Ему было 42 года.

По информации UPI, 18-го числа после полудня полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбор были уведомлены о мужчине, который погиб в результате падения с балкона одного из домов района.

«Бюро по расследованию убийств полицейского управления Майами-Дейд продолжает изучать обстоятельства самоубийства господина Константина Кольцова. Никаких подозрений в насильственном характере гибели у следователей нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя пресс-службы Полицейского управления округа Майами-Дейд.

Бывшая жена Кольцова Юлия Михайлова сообщила, что похороны тренера пройдут в Минске. Точная дата пока неизвестна.

Кольцов выступал за ряд клубов КХЛ и НХЛ. С 2017 года он вел тренерскую деятельность. В 2022-м белорус вошел в тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева», где работал ассистентом главного тренера Виктора Козлова.