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Сегодня, 14:00

Подозреваемый в убийстве хоккеист Иванюженков 11 марта находился на тренировке команды в Сочи

Отдел хоккея «СЭ»
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Артем Иванюженков.
Фото ХК «Сочи»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сочи» Артем Иванюженков, которого подозревают в убийстве в Подмосковье, вчера, 11 марта, находился на тренировке команды в Сочи.

При этом неизвестно, куда хоккеист отправился после тренировки.

По данным Telegram-канала «112», во время празднования дня рождения в кафе в Подольске 23-летнему мужчине нанесли ножевое ранение, от чего он скончался на месте.

РИА «Новости» сообщило, что Иванюженков не причастен к убийству в подольском кафе, о чем рассказали агентству в СК по Подмосковью.

Артем Иванюженков. Хоккеиста Иванюженкова подозревают в убийстве: что известно на данный момент
Артем Иванюженков
КХЛ
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Источник: хоккеист «Сочи» Иванюженков может быть причастен к убийству

В СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к убийству в Подольске
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