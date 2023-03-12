Подозреваемый в убийстве хоккеист Иванюженков 11 марта находился на тренировке команды в Сочи

Как стало известно «СЭ», нападающий «Сочи» Артем Иванюженков, которого подозревают в убийстве в Подмосковье, вчера, 11 марта, находился на тренировке команды в Сочи.

При этом неизвестно, куда хоккеист отправился после тренировки.

По данным Telegram-канала «112», во время празднования дня рождения в кафе в Подольске 23-летнему мужчине нанесли ножевое ранение, от чего он скончался на месте.

РИА «Новости» сообщило, что Иванюженков не причастен к убийству в подольском кафе, о чем рассказали агентству в СК по Подмосковью.