Источник: хоккеист «Сочи» Иванюженков может быть причастен к убийству

Форвард «Сочи» Артем Иванюженков задержан по подозрению в убийстве, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, во время празднования дня рождения в кафе, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение от чего он скончался на месте.

Все участники, в том числе Иванюженков задержаны и доставлены в отделение полиции.

Хоккеист является сыном депутат Госдумы РФ Бориса Иванюженкова.