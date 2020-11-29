Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

«Нам нужно было начинать матч намного лучше. Мы имели три шанса в большинстве еще в первом периоде. Увы, не удалось реализовать. Во втором периоде ЦСКА предстал более сильной командой, они играли лучше, сделали в нем результат», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.