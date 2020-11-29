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Питерс — о разгроме от ЦСКА: «Автомобилисту» нужно было начинать матч намного лучше»

03:39
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:5).

«Нам нужно было начинать матч намного лучше. Мы имели три шанса в большинстве еще в первом периоде. Увы, не удалось реализовать. Во втором периоде ЦСКА предстал более сильной командой, они играли лучше, сделали в нем результат», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

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