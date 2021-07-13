Петтерссон: «Буду помогать «Спартаку» побеждать — уверен, нас ждет отличный сезон»

Новичок «Спартака» Эмиль Петтерссон поделился эмоциями от перехода в столичный клуб. Центральный нападающий сборной Швеции подписал однолетний контракт с красно-белыми.

«Я очень рад стать частью «Спартака» и играть в КХЛ. Хорошо известный клуб и очень сильная лига, в которой много качественных хоккеистов. Приятно, что в «Спартаке» есть игроки и тренеры из Швеции — это поможет мне в адаптации. Сейчас я хочу поскорее познакомиться с командой и ее болельщиками. Буду помогать «Спартаку» побеждать — уверен, что нас ждет отличный и интересный сезон», — цитирует Петтерссона официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 27-летний форвард стал четвертым бомбардиром шведской лиги. В 52 матчах за «Векше» он набрал 48 (22+26) очков.

Петтерссон был выбран на драфте НХЛ-2013 «Аризоной» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он является старшим братом лидера «Ванкувера» и звезды НХЛ Элиаса Петтерссона.