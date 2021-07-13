Спортивный директор «Спартака»: «В лице Петтерссона мы получили креативного и атакующего форварда»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев прокомментировал подписание однолетнего контракта с центральным нападающим сборной Швеции Эмилем Петтерссоном.

«В лице Эмиля «Спартак» получил креативного и атакующего форварда. В прошлом сезоне он стал одним из ведущих игроков чемпионата Швеции, будучи одним из лидеров по голам и набранным очкам. Большую часть карьеры Петтерссон провел на позиции центрфорварда, но также имеет успешный опыт игры на флангах. Петтерссон способен вести игру в роли диспетчера, но также обладает навыками снайпера, имея хороший бросок. Эмиль способен управлять игрой звена в большинстве, и мы надеемся, что тренерский штаб сможет эффективно использовать его мастерство и высокий хоккейный интеллект во всех игровых ситуациях», — цитирует Беляева официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне 27-летний форвард стал четвертым бомбардиром шведской лиги. В 52 матчах за «Векше» он набрал 48 (22+26) очков.

Петтерссон был выбран на драфте НХЛ-2013 «Аризоной» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он является старшим братом лидера «Ванкувера» и звезды НХЛ Элиаса Петтерссона.