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«Спартак» выставил Зубарева на драфт отказов

13 июля 2021, 14:22
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34-летний защитник «Спартака» Андрей Зубарев выставлен на драфт отказов КХЛ, информирует сайт красно-белых.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В прошлом сезоне Зубарев провел 58 матчей в регулярке, в которых набрал 6 (2+4) очка. В плей-офф у него 4 матча и ноль очков.

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/andrey-zubarev-vystavlen-na-draft-otkazov/

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