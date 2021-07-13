«Спартак» выставил Зубарева на драфт отказов

34-летний защитник «Спартака» Андрей Зубарев выставлен на драфт отказов КХЛ, информирует сайт красно-белых.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В прошлом сезоне Зубарев провел 58 матчей в регулярке, в которых набрал 6 (2+4) очка. В плей-офф у него 4 матча и ноль очков.