«Спартак» выставил Зубарева на драфт отказов
13 июля 2021, 14:22
34-летний защитник «Спартака» Андрей Зубарев выставлен на драфт отказов КХЛ, информирует сайт красно-белых.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.
В прошлом сезоне Зубарев провел 58 матчей в регулярке, в которых набрал 6 (2+4) очка. В плей-офф у него 4 матча и ноль очков.
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/events/andrey-zubarev-vystavlen-na-draft-otkazov/
Читайте также
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю