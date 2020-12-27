Петр Кочетков пополнил состав «Торпедо»

Лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2019 года Петр Кочетков в заключительный день трансферного окна пополнил состав «Торпедо», сообщает сайт клуба. «Витязь» обменял Кочеткова в «Торпедо» на денежную компенсацию.

В КХЛ, помимо «Витязя», Петр Кочетков защищал цвета СКА и «Сочи». В НХЛ в 2019 году голкипер был задрафтован «Каролиной» во втором раунде под высоким 36-м номером.