Петр Кочетков пополнил состав «Торпедо»
Лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2019 года Петр Кочетков в заключительный день трансферного окна пополнил состав «Торпедо», сообщает сайт клуба. «Витязь» обменял Кочеткова в «Торпедо» на денежную компенсацию.
В КХЛ, помимо «Витязя», Петр Кочетков защищал цвета СКА и «Сочи». В НХЛ в 2019 году голкипер был задрафтован «Каролиной» во втором раунде под высоким 36-м номером.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16617-petr-kochetkov-popolnil-vratarskuyu-liniyu-torpedo.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю