«Металлург» рекомендует своим игрокам поступать в институты, чтобы получить отсрочку от армии

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что клуб рекомендует игрокам поступать в институты и колледжи, чтобы получить отсрочку от армии.

«Как у нас с армией? Есть закон — идите и решайте, со своей стороны мы предлагаем поступать в институты и колледжи. Можно учиться параллельно, у нас многие игроки где-то учатся, и ничего страшного не происходит», — приводит слова Ласькова ТАСС.

1 июля вратарь ЦСКА Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее появилась информация, что он находится в Североморске Мурманской области и, предположительно, будет проходить службу на Новой Земле.