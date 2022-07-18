Перерыв на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала составит 10 дней

Как стало известно «СЭ», перерыв на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала составит 10 дней. Команды не будут играть с 9 по 18 декабря.

Ранее «СЭ» также сообщил, что с 22 октября по 3 ноября «Ак Барс» и «Салават Юлаев» трижды сыграют между собой, дважды — в Казани.