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Павел Зубов покидает тренерский штаб «Ак Барса»

15:50
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Павел Зубов покидает тренерский штаб «Ак Барса» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает сайт казанцев.

Специалист работал с «барсами» с 2019 года. За это время клуб стал обладателем серебряных (2020) и бронзовых (2021) медалей чемпионата России.

Ранее, 25 мая, «Ак Барс» расстался с генеральным менеджером клуба Рафиком Якубовым.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20792

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