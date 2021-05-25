Павел Зубов покидает тренерский штаб «Ак Барса» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает сайт казанцев.

Специалист работал с «барсами» с 2019 года. За это время клуб стал обладателем серебряных (2020) и бронзовых (2021) медалей чемпионата России.

Ранее, 25 мая, «Ак Барс» расстался с генеральным менеджером клуба Рафиком Якубовым.