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В московском «Динамо» подтвердили, что Яшкин продолжит карьеру в НХЛ

16:35
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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что нападающий Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в НХЛ.

«Яшкин уезжает в НХЛ», — цитируют Кровопускова «РИА Новости».

Генменеджер столичного клуба Виктор Меркулов сообщил, что «Динамо» сохранит права на форварда.

«Когда Яшкин подписывал с нами контракт, у нас была устная договоренность с ним. В случае если поступит предложение от клуба НХЛ, мы его отпустим, дадим реализовать себя в НХЛ. Мы сдержали свое слово. Права остаются за хоккейным клубом «Динамо», как и договаривались изначально. Будет небольшая компенсация, мы пришли к консенсусу в этом вопросе», — сказал Меркулов.

По информации «СЭ», Яшкин близок к подписанию однолетнего контракта с «Аризоной». Зарплата — около 2 миллионов долларов за сезон.

За два сезона в столичном клубе 28-летний чешский снайпер забросил 77 шайб в 133 матчах, включая плей-офф.

Игрок чешской сборной российского происхождения имел от «Динамо» действующее предложение на сезон-2021/22 с годовой зарплатой в 115 миллионов рублей.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210525/yashkin-1733838698.html

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