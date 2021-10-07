Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Павел Зубов: «Ак Барс» постарается прервать победную серию «Металлурга»

14:05
Теги:

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».

— Как охарактеризуете игру «Металлурга»?

— Команда — лидер чемпионата, идет с отрывом в общем зачете, это говорит само за себя. Хорошее большинство, лидируют по игре в меньшинстве. Хорошо переходят из обороны в атаку, не хотят отсиживаться за воротами, раскатываться по пять раз. На этом будем делать акцент.

Есть креативные форварды, которые могут и в атаке с ходу, и в позиционных что-то привнести, сыграть нестандартно. Сегодня предстоит поработать с удвоенной энергией. И у «Ак Барса», и у соперника пятый матч через день, все в равных условиях. Выходим играть на победу.

— Можно сказать, что сегодня на первый план выйдет игра спецбригад?

— Она во всех матчах на первом плане. Позиционно обороняться все научились, а преимуществом в лишнего игрока надо пользоваться. Согласен, что в этой игре огромная ответственность ляжет на спецбригады.

— У «Металлурга» 11 побед подряд. Или вы не смотрите на эту статистику?

— Не смотрим, а слушаем — об этом уже все говорят. Но поздравлять точно не будем (улыбается). Надо выйти, отработать и постараться прервать эту серию. Каждая серия когда-то заканчивается.

— Легионеры — самые опасные игроки «Магнитки»?

— Да, Майе, Карри — хорошие легионеры. Вообще, у соперника сбалансирован состав, ребята играют в активный хоккей. «Магнитка» начинает атаковать сразу с места отбора шайбы. Обратим внимание на это и на игру в большинстве и меньшинстве, — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Металлург» состоится сегодня, 7 октября, на «Татнефть Арене» в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21225

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Что такое чек-ап организма? И сколько стоит его пройти?
1
0