Защитник «Трактора» получил матч-штраф в матче с «Амуром»

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».

Он применил силовой прием против нападающего хабаровчан Михала Йордана. Судьи посчитали, что была опасная атака в голову со стороны игрока «Трактора».