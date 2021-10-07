Защитник «Трактора» получил матч-штраф в матче с «Амуром»
13:13
Защитник «Трактора» Ник Бэйлен получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».
Он применил силовой прием против нападающего хабаровчан Михала Йордана. Судьи посчитали, что была опасная атака в голову со стороны игрока «Трактора».
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