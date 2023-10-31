Павел Житков назначен спортивным директором «Адмирала»
«Адмирал» сообщил, что Павел Житков назначен спортивным директором клуба.
«Житков в прошлом профессиональный хоккеист. Играл в чемпионатах Казахстана и в ВХЛ. Участник универсиады и чемпионата мира по хоккею 2010 года. Мастер спорта международного класса Республики Казахстан. Спортивную карьеру закончил в 2016 году», — говорится в заявлении клуба.
После завершения карьеры Житков работал в клубе «Сарыарка» на должностях начальника команды и заместителя директора. С 2018 по 2021 год 39-летний специалист занимал должность директора карагандинской команды.
Последним местом работы Житкова был «Арлан», в котором он трудился в качестве спортивного директора.
Источник: https://t.me/hcadmiralru/8229
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