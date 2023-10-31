Защитник «Торпедо» Иванов перешел в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию

В результате обмена на денежную компенсацию защитник «Торпедо» Глеб Иванов перешел в «Северсталь», сообщает нижегородская команда.

В сезоне-2023/24 ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Иванов сыграл 1 матч и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне 20-летний защитник провел за «Торпедо» 59 матчей и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-8».