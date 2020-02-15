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Патрик Херсли: «Верю, что в плей-офф «Спартак» пройдет далеко»

04:43

Защитник «Спартака»? Патрик Херсли в интервью «Известиям» отметил, что верит в успешное выступление в плей-офф. На этой неделе красно-белые гарантировали себе попадание в Кубок Гагарина.

— Вам важно занять четвертое место в Западной конференции?

— Не знаю. Будет непросто. Впереди у нас несколько встреч против топ-клубов. Две с «Ак Барсом» и одна с «Динамо Москва». Но мы в этом сезоне хорошо выступаем против самых сильных команд. Я думаю, все с нетерпением ждут этих матчей.

— Чего ждете от плей-офф?

— Верю, что мы можем пройти там далеко. Опять же, как я уже сказал, против топ-клубов мы в этом сезоне играем хорошо. Это должно помочь в Кубке Гагарина и дает шансы на успешное выступление.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/975397/aleksei-fomin/veriu-chto-v-plei-my-proidem-daleko

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