Паскуале продлил контракт с «Локомотивом» на два года

Голкипер Эдди Паскуале останется в «Локомотиве». Он продлил контракт с ярославским клубом на два сезона, пишет в Twitter агент игрока Алеша Пилко.

Eddie Pasquale will stay in Lokomotiv until end of 22/23 season #KHLfinest pic.twitter.com/HDUL2qfTTr — Aljo?a Pilko (@PlayersAgentTM) May 17, 2021

Паскуале в прошлом регулярном чемпионате провел 41 матч, в которых продемонстрировал коэффициент надежности 1,91 при 92,5 проценте отраженных бросков. В плей-офф на его счету 11 игр: коэффициент надежности — 1,24: процент отраженных бросков — 95,1.

До «Локомотива» Паскуале сезон провел в составе «Барыса».