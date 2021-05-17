Паскуале продлил контракт с «Локомотивом» на два года
15:52
Голкипер Эдди Паскуале останется в «Локомотиве». Он продлил контракт с ярославским клубом на два сезона, пишет в Twitter агент игрока Алеша Пилко.
Паскуале в прошлом регулярном чемпионате провел 41 матч, в которых продемонстрировал коэффициент надежности 1,91 при 92,5 проценте отраженных бросков. В плей-офф на его счету 11 игр: коэффициент надежности — 1,24: процент отраженных бросков — 95,1.
До «Локомотива» Паскуале сезон провел в составе «Барыса».
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