Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Паскуале продлил контракт с «Локомотивом» на два года

15:52
Теги:

Голкипер Эдди Паскуале останется в «Локомотиве». Он продлил контракт с ярославским клубом на два сезона, пишет в Twitter агент игрока Алеша Пилко.

Паскуале в прошлом регулярном чемпионате провел 41 матч, в которых продемонстрировал коэффициент надежности 1,91 при 92,5 проценте отраженных бросков. В плей-офф на его счету 11 игр: коэффициент надежности — 1,24: процент отраженных бросков — 95,1.

До «Локомотива» Паскуале сезон провел в составе «Барыса».

Читайте также

Почеттино оценил шансы «ПСЖ» выиграть чемпионат Франции
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Вечеринка с купанием в джакузи закончилась для девушки ампутацией ноги
Как улучшить качество секса — советы ученых

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд