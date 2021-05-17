Телегин – об уходе из ЦСКА: «Все, что ни делается, все к лучшему!»
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал уход из ЦСКА. 17 мая клуб на официальном сайте сообщил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон.
«Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, кончено же, болельщики! Я хотел бы всех поблагодарить за семь замечательных лет моей жизни, проведенных вместе!
За семь лет в клубе я получил большой опыт, были взлеты и падения, поражения и победы, и все это мы прошли вместе с вами бок о бок! ЦСКА дал мне очень много, и за все это я благодарен и говорю спасибо!
Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что все, что ни делается, – к лучшему! Как говорил Иоан Златоуст, «Слава Богу за все», - написал Телегин в Instagram.
За семь сезонов в ЦСКА Телегин набрал 99 (41+58) очков в 365 матчах. Вместе с командой нападающий выиграл Кубок Гагарина (2019), трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020), шесть раз был обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).
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