Панин рассказал, что испытывал тревогу перед матчем с ЦСКА
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Принципиальны ли для меня матчи с ЦСКА? Могу сказать, что в начале ощущалась какая-то внутренняя тревога, принципиальность. Но когда выходишь на лед, эта тревога пропадает. Конечно, хочется выигрывать и набирать очки. Все свелось к мелким ошибкам. Каждая игра складывается из таких мелочей, которые определяют исход матча», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.
ЦСКА занимает 2-е место в Западной конференции, набрав 80 очков. «Салават Юлаев» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции с 69 очками.
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