Панарин объяснил, почему СКА и ЦСКА показывают не зрелищный хоккей

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин высказал мнение по поводу серии полуфинала Кубка Гагарина СКА - ЦСКА и объяснил, почему хоккей в КХЛ не такой зрелищный.

– Следите за КХЛ? СКА уступал ЦСКА в серии, сравнял счет, теперь седьмой матч.

– У СКА есть все шансы победить. Две хорошие команды, равная серия. Я все равно за СКА – считаю, они выиграют.

– Вы участвовали в той серии 2015 года, когда СКА отыгрался у ЦСКА со счета 0-3. Тогда хоккей был явно позрелищнее, больше творчества, а сейчас все довольно прямолинейно.

– Да, мне тоже, если честно, так показалось. Игра в основном идет без моментов – может, это из-за больших площадок? С этим надо что-то делать. Площадки надо срочно уменьшать, потому что хоккей реально не такой зрелищный. Один момент за десять минут – такое болельщикам неинтересно. Никому не интересно. Когда я играл в КХЛ, казалось, что много моментов. Но, может, казалось – был внутри, не видел НХЛ. Здесь площадка меньше, все время около ворот игра идет, есть возможность забить, всем интересно – хоккеистам, зрителям. В КХЛ же больше в углах все происходит, вдалеке от ворот – даже вот Прохоркин забил гол издалека совсем, бросил с ходу. Сложно там забивать голы. (Артем Веневцев)

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