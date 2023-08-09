Овечкин и Ковальчук в прощальном матче Зарипова: прямая трансляция
9 августа, в среду, в Казани пройдет прощальный матч нападающего Даниса Зарипова — единственного в истории КХЛ пятикратного обладателя Кубка Гагарина.
Матч между командами «сборная России» и «Ак Барс» состоится в ледовом дворце «Татнефть Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию прощального матча Зарипова можно будет в прямом эфире бесплатно на КХЛ ТВ, на канале «Матч Страна» и на сайте «Спортбокса». Показ начнется в 18.55.
На лед вместе с Зариповым выйдут: президент КХЛ Алексей Морозов, нападающий «Ак Барса» Александр Радулов, форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.
Зарипов три раза становился чемпионом мира вместе со сборной России. В общей сложности форвард провел 663 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 557 (235+322) очков, в плей-офф на его счету — 154 игры и 128 (57+71) очков.
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