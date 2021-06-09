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Отец Ткаченко объяснил, почему сын не хотел рассказывать о своей благотворительной деятельности

10:30
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Леонид Ткаченко, отец хоккеиста «Локомотива» Ивана Ткаченко в большом интервью «СЭ» рассказал, почему его сын не предавал огласке материальную помощь, которую он оказывал другим людям.

— Тем знакомым, кто знал о его благотворительности, запрещал рассказывать. Я не мог понять — почему?

— А я вам расскажу. Он с отцом Владимиром контачил. Тот внушил: по христианским понятиям, если ты занимаешься благотворительностью — правая рука не должна знать, что делает левая. Если подаешь — то подаешь. Что отдал — то твое. Что взял — то чужое.

Леонид Ткаченко.«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»

Игрок и воспитанник ярославского клуба Иван Ткаченко погиб 7 сентября 2011 года рядом с аэропортом «Туношна» после того, как самолет с командой, летевшей на первый матч сезона-2011/12 в Минск, потерпел крушение сразу после неудачного взлета. Во время профессиональной карьеры он оказывал материальную помощь различным людям и благотворительным фондам. За несколько минут до вылета в Минск, закончившегося трагедией, он перевел в фонд помощи детей, больных раком, 500 тысяч рублей.

(Юрий Голышак)

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