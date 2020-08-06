СКА одержал вторую победу над «Локомотивом» (6:2) на турнире в Сочи. Сегодня армейцы шесть раз поразили ворота ярославцев, на что соперник ответил только двумя шайбами. После матча на вопросы журналистов ответил старший тренер СКА Андрей Козырев.

— Хорошая игра. Готовили наших ребят, объясняли, что матч будет совсем другой, и нам будет тяжелее. Соперник готовился, старался взять реванш. Что и получилось в первом периоде — они играли более агрессивно, совсем с другим настроем. Отрадно, что выдержали этот натиск, переломили игру, сработало большинство и реализовали свои моменты. Хорошо, что победили. Хотел бы еще отметить дебют нашего молодого игрока — Марата Хуснутдинова.

У нас есть три звена, которые мы наигрываем. Определенная ясность есть. У нас все приобретения — точечные. Эти три звена и являются основой. Ждем возвращения Ивана Морозова в наше молодежное звено. Сейчас он восстанавливается после травмы. Ему осталось немного — он уже работает в общей группе. (Михаил Скрыль)