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Олег Знарок: «Мужики вышли на третий период и сражались до конца»

00:14
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над «Сочи» (5:4 ОТ) в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

«Сочи» вел со счетом 3:0 после второго периода.

— Мы неважно начали первый период, — приводит слова Знарка пресс-служба «Спартака». Нас немножко подкосило пятиминутное удаление. А потом вообще играли втроем. Я благодарен ребятам за третий период. Для нашей команды это очень много стоит. Мужики вышли на третий период и сражались до конца. Меня это очень сильно радует. Это — команда.

— Слова для команды перед третьим периодом? Мне этот вопрос задают уже энное количество лет. Я ни разу на него не ответил.

— Удаление Гончарова?? Я пока даже не думал над этим вопросом. Если бы игрок соперника был с шайбой, то удаления не было бы, но соперник был без шайбы.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/interview/press-konferentsiya-trenerov-20-12-19/

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