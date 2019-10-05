Олег Знарок: «Хотелось бы выиграть в основное время»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 Б) отметил, что в конце команда допустила ошибку. По его словам, можно было выиграть в основное время.
— Из-за ошибки в конце пришлось играть дополнительное время. Выиграли и набрали два очка, это самое главное, — цитирует Знарка сайт «Спартака».
— Смазало впечатление от игры пропущенная шайба?
— Естественно, неприятно пропускать. Хотелось бы выиграть в основное время. Допустили ошибку ненужную.
— У вас выходит на лtд Алексей Гришин. Очевидно, что в команде дефицит защитников. Вы ищите кого-то нового?
— Мы в такой ситуации, что ставить практически некого, у нас играют те, кто есть. Мы стараемся что-то сделать.
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https://spartak.ru/news/press-konferentsiya-trenerov-05-10-19/