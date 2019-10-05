Олег Знарок: «Хотелось бы выиграть в основное время»

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1 Б) отметил, что в конце команда допустила ошибку. По его словам, можно было выиграть в основное время.

— Из-за ошибки в конце пришлось играть дополнительное время. Выиграли и набрали два очка, это самое главное, — цитирует Знарка сайт «Спартака».

— Смазало впечатление от игры пропущенная шайба?

— Естественно, неприятно пропускать. Хотелось бы выиграть в основное время. Допустили ошибку ненужную.

— У вас выходит на лtд Алексей Гришин. Очевидно, что в команде дефицит защитников. Вы ищите кого-то нового?

— Мы в такой ситуации, что ставить практически некого, у нас играют те, кто есть. Мы стараемся что-то сделать.