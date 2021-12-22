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Олег Леонтьев: «Это только первый шаг нашего затяжного турне»

16:11
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:1).

«Ребят — с победой, болельщиков — тоже. Очень тяжелая победа, нужная. Но это только первый шаг нашего затяжного турне по Дальнему Востоку и Сибири. Сегодня нас здорово выручил вратарь, два раза с ленточки вытащил, плюс 36 бросков нанес соперник в створ ворот. Здорово сыграли в меньшинстве, не пропустили, забили в большинстве. Победы всегда вдохновляют, но это только первый шаг, готовимся дальше. Победу посвящаем памяти игрока систему клуба Никиты Мокеева, который, к большому сожалению, не с нами», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/22/494921.html

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