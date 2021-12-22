Главный тренер «Амура» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:3).

«Наверное, без комментариев — так нельзя начинать игру. Боремся, но пока никаких результатов это почему-то не приносит. Наверное, что-то могло бы поменяться, если бы кого-то можно было заменить после таких ошибок. Но на данном этапе все, кто сегодня был на льду, будут играть завтра.

Даже эту игру можно было выиграть со счетом 1:0, понятно было, что игра будет тяжелая, нервная. И пропускать в первой смене в такой ситуации опытным игрокам — это опять практически опустить команду на дно. И, конечно, неоправданное удаление защитника в середине игры, которое привело к пропущенному голу. Хотя в целом в меньшинстве хорошо отыграли, большинство на слабом уровне. Как-то надо находить положительные эмоции, стараться играть лучше, побеждать в завтрашнем матче", — приводит слова тренера сайт КХЛ.