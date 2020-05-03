Охтамаа не вел переговоров о новом контракте с «Барысом»

Защитник Атте Охтамаа, который подписал контракт с «Локомотивом», заявил, что не планировал оставаться в «Барысе».

— У меня не было контракта на следующий сезон и переговоров о возможности продления соглашения с «Барысом». «Локомотив» проявил интерес, и поэтому это было легким решением для меня, — цитирует игрока Sports.kz.

— «Барыс» не предлагал вам продлить контракт?

— Нет, — мы не обсуждали следующий сезон.

— Было обидно, что казахстанский клуб не предложил продолжить сотрудничество?

— Я подписывал контракт на один сезон, и ничего больше мы не обсуждали.

— То есть, вы изначально знали, что уйдете по окончании сезона?

— Да.

— Каковы ваши ожидания от перехода в «Локомотив»?

— Думаю, «Локомотив» будет достаточно сильным клубом в грядущем сезоне. Там одна из лучших команд в лиге, и это хорошая возможность выиграть что-то значимое.

— То, что главным тренером «Локомотива» будет Андрей Скабелка, сыграло свою роль?

— Я был рад, что он также будет в «Локомотиве». Это плюс, когда ты знаешь, чего ждать от тренера. Скабелка — хороший тренер, который способен помочь «Локомотиву» добиться хороших результатов.

— В плане финансов вы, скорее, приобрели или потеряли?

— Наверное, мне не стоит отвечать на такие вопросы.