Огурцов стал игроком "Динамо"

"Динамо" подписало двухлетнее соглашение с защитником Дмитрием Огурцовым, сообщает пресс-служба бело-голубых.
24-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.
В сезоне 2018/19 Огурцов выступал за "Нефтехимик". На его счету 4 (1+3) результативных балла в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Добавим мощи защите!💪🏻– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 21 мая 2019 г.
Габаритный защитник Дмитрий Огурцов еще один новичок московского "Динамо"!
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