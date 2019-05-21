Огурцов стал игроком "Динамо"

"Динамо" подписало двухлетнее соглашение с защитником Дмитрием Огурцовым, сообщает пресс-служба бело-голубых.

24-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

В сезоне 2018/19 Огурцов выступал за "Нефтехимик". На его счету 4 (1+3) результативных балла в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.